300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области

Финансовая помощь будет оказана на возвратной основе. Об этом сегодня, 11 июля, после встречи с руководителями оптовых фирм и крупных розничных сетей аптек сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

"Аптеки должны обеспечить область остродефицитными лекарствами, - пояснил глава региона. - Это жаропонижающие, противовирусные препараты, а также антибиотики и антикоагулянты. Владельцы аптек смогут возвращать сумму до конца 2020 года. Главное то, что сумма не облагается ставкой вознаграждения".

Как отметил Мухамбетов, это еще не все принятые меры.

"При поликлиниках Костаная созданы мобильные бригады, - написал он. - В каждую входят врач и медицинская сестра. Их обязанности обширны: уход за людьми, находящихся на амбулаторном лечении и домашнем карантине, отслеживание состояния бессимптомных больных. Также они могут доставлять бесплатные лекарственные препараты. Важно, что бригады будут работать с 8 утра до 24 часов. Понятно, что мобильные бригады нуждаются в транспорте. Поэтому акимат выделил средства на обеспечение бригад авто. Например, администрация такси "Народное" выделила для бригад 12 машин".