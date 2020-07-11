65 случаев заболевания КВИ выявили за сутки в Костанайской области, в том числе 40 - без симптомов
В Костанайской области выявлено 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по данным на 10 июля). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
Иллюстративное фото kfor.com
"Коронавирус выявлен у 24 жителей города Костанай, 21 жителя города Лисаковск, 5 в городе Житикара, - поясняется в сообщении. - В семи регионах области COVID-19 подтвержден: у жителей Камыстинского района – 3, района Б. Майлина – 5, Карасуского и Наурзумского районов - по 2, в Карабылыкском, Аулиекольском и Костанайском районе - по 1. Возраст заболевших от 6-ти до 73 лет".
Заболевшие находились в контакте с госпитализированными ранее пациентами, а также обследованы по самообращению с признаками ОРВИ.
По результатам диагностического исследования ПЦР диагноз короновирус был подтверждён.
Выявляются лица, контактирующие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 10.07.2020 года в области выявлено 1500 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровели 733.
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