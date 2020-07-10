В каких домах снизят давление холодной воды на один день в Костанае?
ГКП "Костанай-Су" сообщает, что 14 июля 2020 года с 09:00 до 22:00 часов будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700 мм.
Иллюстративное фото nastol.com.ua
В связи с этим будет слабое давление и отсутствие холодного водоснабжения на верхних этажах многоэтажных жилых домов по следующим адресам:
Жилые дома:
5 мкр;
6 мкр;
7 мкр;
8 мкр;
9 мкр;
ул. Абая 1, 9, 9/1;
мкр. Аэропорт;
мкр. Западный;
мкр Северо-Западный;
2-й Костанай;
ул. Уральская;
По ул. Садовая в границах ул.В. Интернационалистов до ул. Гагарина.
Социальные объекты:
ул. Садовая 102 «Ясли-сад №16»;
ул. Абая 11 КЮИ;
ул. Гагарина 15 «Казпочта».
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 87
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020