Зной и ни капли дождя: погода в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 11-13 июля, на всей территории Костанайской области будет малооблачно, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Температура воздуха остаётся высокой, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу ночью ожидаем 17-22, днём - 32-37 градусов. В последующие двое суток, 12-13 июля, ночные температуры начнут незначительно снижаться. В воскресенье ночью будет 15-20, на юге 23°С. В ночь понедельника на большей части территории области термометры покажут 12-17, на юге 20°С. Дневные температуры в воскресенье и понедельник ожидаются одинаковые: 29-34 градуса.

В Костанае показатели термометров будут следующими. В субботу: ночью 17-22, днём 33-36 градусов. В воскресенье: ночью +18...+20, днём +32...+34°С. В понедельник: ночью +15...+17, днём +32...+34°С.

Ветер в субботу ожидается западный скоростью 5-10 м/с. В воскресенье и понедельник - cеверо-западный скоростью 9-14 м/с.