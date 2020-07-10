Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима карантина в Костанае

Мониторинговая группа акимата Костаная сегодня, 10 июля, провела рейд по непродовольственным магазинам, ресторанам, парикмахерским и барбершопам. Отрабатывали в том числе и жалобы жителей Костаная, которые сообщали о нарушениях.

Однако сегодня подтвердить такие факты не удалось. Парикмахерские в районе 15-го магазина, как и положено, были закрыты.

Не работал и детский сад "Дошколёнок".

Горожане, в частности, сообщали о нарушениях в ТЦ "Мир" по ул. Баймагамбетова. Как убедились члены мониторинговой группы, разметка социальной дистанции здесь есть, маски у продавцов и покупателей - тоже. Но перчаток не было у всех продавцов. Как объяснил продавец Самир АЗАМАТОВА, он снял их только что - чтобы пообедать. С остальными нарушителями члены мониторинговой группы не беседовали.

В остальные 2 часа рейда в разных районах города ни одного нарушения выявлено не было.

- Деятельность парикмахерских и салонов красоты, бань и саун приостановлена, - отметила заведующая сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - Эти предприятия сейчас освобождены от налогов и социальных отчислений до 1 сентября. Многие предприниматели прекратили собирать плату за аренду помещений.

Рейды мониторинговой группы продолжатся.