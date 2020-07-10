121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области

Из них 45 случаев в областном центре, 66 - в Рудном, 4 случая - в Костанайском районе, 3 - в районе Б. Майлина и по одному Тобыле, Лисаковске и Камыстинском районе. Возраст пациентов от 11 до 88 лет.

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- Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение, - сообщили в информационном областном штабе. - В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 9 июня в области выявлено 1435 человек с инфекцией COVID-19, из них 724 пациента выздоровело.