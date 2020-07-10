Порядок взыскания алиментов изменили в Казахстане

В Казахстане внесены изменения в порядок взыскания алиментов. Теперь частные судебные исполнители не смогут затягивать сроки принятия мер принудительного исполнения, а будут взыскивать алименты в первоочередном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает Tengrinews.kz.

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27 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

"Принятыми поправками закрепляется приоритетность исполнения частными судебными исполнителями исполнительных документов о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан", - сообщают в пресс-службе министерства.

Отмечается, что ранее некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными.

"Теперь непринятие в течение одного месяца принудительного исполнения по таким производствам может привести к лишению лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя. Кроме того, предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты придается статус исполнительного документа. Эта мера позволяет гражданам, чьи права нарушены работодателем, быстро решать вопросы взыскания заработной платы, экономя время на суды и судебные расходы", - добавили в ведомстве.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.