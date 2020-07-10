Ввести выплаты для тех, кому запрещено работать в карантин, призвал экономист

Экономист Олжас Худайбергенов призвал правительство ввести спецвыплаты для тех граждан, которым запрещено работать в условиях действующего карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Что касается выплат. У нас были выплаты 2 месяца, потом прекратились. В некоторых странах были выплаты до июля, в некоторых до декабря. Я думаю, что имеет смысл сделать спецвыплаты для тех отраслей, которые вынужденно закрыты. Логика запрета в том, что, когда человеку запрещают что-то делать, ему должна даваться альтернатива. Если нет ни дохода, ни спецвыплат, это не очень правильная ситуация. И вот сейчас, когда на две недели ввели карантин, если карантин продлят, 100-процентно надо вводить выплаты для тех отраслей, которые не могут работать", - заявил Худайбергенов на круглом столе "Коронакризис: как стимулировать восстановление экономики?".

Экономист указал, что с точки зрения санитарных норм нынешний карантин средней жесткости - это оптимальный выбор.

"Строгий карантин мы себе позволить не можем, а слабый уже нельзя вводить с учетом эпидемиологической ситуации. Это относится к санитарным мерам. Что касается экономических мер, в этот раз бюрократия очень сильно дала о себе знать. Бюрократия привела к тому, что, к примеру, по сельскому хозяйству Президент озвучил поручение 31 марта, деньги пришли в начале июня", - отметил он.

По его словам, если деньги идут до конечного пункта по три месяца, то бизнесмен за это время простоя теряет больше, чем получает от государства, в итоге сама мера поддержки не слишком компенсирует допущенный ущерб.

"В условиях кризиса важна быстрая скорость событий. Сегодня Президент сказал - через три дня деньги довели куда надо. Сейчас, к сожалению, система госуправления не показывает такой скорости", - уточнил экономист.