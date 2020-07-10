Соловьёва: 600 млн тенге из средств, выделенных на борьбу с Covid-19, пошли на PR-кампании и флешмобы

На эти деньги можно было приобрести то, что сейчас необходимо пациентам, считает глава специальной мониторинговой группы, передает Informburo.kz.

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Миллионы бюджетных средств, предназначенные для борьбы с коронавирусом, были израсходованы на изготовление видеороликов и проведение флешмобов, сообщила в интервью AntikorLive руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьёва.

"Вчера президент сказал, что 191 миллиард тенге выделен (на борьбу с коронавирусной инфекцией. – Авт.). Но тем не менее около 400 млн долларов там до этого было выделено. Наша аналитическая группа рассматривает, каким образом расходовались эти деньги, на какие мероприятия. У меня есть информация о том, что 600 млн тенге было выделено на ролики, на какую-то пиар-кампанию, которая, в принципе, показывала флешмобы. А на самом деле на эти ресурсы можно было закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась", – сказала Айгуль Соловьёва.

По её словам, не все эти 600 млн тенге уже израсходованы, но вернуть их будет сложно, поскольку они уже перечислены компаниям по тендерам, проведённым Минздравом.