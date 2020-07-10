Соловьёва: 600 млн тенге из средств, выделенных на борьбу с Covid-19, пошли на PR-кампании и флешмобы
На эти деньги можно было приобрести то, что сейчас необходимо пациентам, считает глава специальной мониторинговой группы, передает Informburo.kz.
Фото ortcom.kz
Миллионы бюджетных средств, предназначенные для борьбы с коронавирусом, были израсходованы на изготовление видеороликов и проведение флешмобов, сообщила в интервью AntikorLive руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьёва.
"Вчера президент сказал, что 191 миллиард тенге выделен (на борьбу с коронавирусной инфекцией. – Авт.). Но тем не менее около 400 млн долларов там до этого было выделено. Наша аналитическая группа рассматривает, каким образом расходовались эти деньги, на какие мероприятия. У меня есть информация о том, что 600 млн тенге было выделено на ролики, на какую-то пиар-кампанию, которая, в принципе, показывала флешмобы. А на самом деле на эти ресурсы можно было закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась", – сказала Айгуль Соловьёва.
По её словам, не все эти 600 млн тенге уже израсходованы, но вернуть их будет сложно, поскольку они уже перечислены компаниям по тендерам, проведённым Минздравом.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 66
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020