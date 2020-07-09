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В превышении должностных полномочий подозревается заместитель акима Костаная
9 июля 2020, 16:36 | Криминал
Какой именно заместитель фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается. Также в деле фигурируют и другие должностные лица акимата Костаная. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили на брифинге в Антикоррупционной службе.
- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили на брифинге.
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