В превышении должностных полномочий подозревается заместитель акима Костаная

Какой именно заместитель фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается. Также в деле фигурируют и другие должностные лица акимата Костаная. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили на брифинге в Антикоррупционной службе.

- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили на брифинге.