Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер Костанайского тубдиспансера за договор на дезсредства
Размер взятки предполагался в 3 раза больше. По предварительной договоренности предприниматель должен был отдать 1 млн тенге. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Иллюстративное фото kopd.kz
Взятку представитель коммерческой организации дал за заключение договора о государственных закупках на поставку дезинфицирующих средств.
- Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении главного врача и бухгалтера Костанайского областного противотуберкулезного диспансера Управления здравоохранения акимата Костанайской области, - сообщили в пресс-службе. - Они подозреваются в получении взятки от представителя коммерческой организации в сумме 236 тыс тенге из ранее оговоренного 1 млн тенге.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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