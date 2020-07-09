Сотрудник ГКП "КТЭК" скончался от коронавируса

Еще два работника теплокомпании были госпитализированы с подозрением на COVID-19, но их тесты дали отрицательный результат. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила пресс-служба предприятия.

Фото из архива "НГ"

- Энергетическое оборудование требует постоянного контроля, согласно технологии невозможно организовать его удаленное обслуживание, - отмечают в пресс-службе. - На сегодня на удаленный рабочий режим ГКП "КТЭК" направило 30 сотрудников, еще 74 находятся в трудовом отпуске. Общая численность сотрудников ГКП составляет 748 человек.

Как отметили в ГКП, на предприятии ежедневно проводится дезинфекция цехов, работников осматривает медицинский персонал до и после смены (измеряет температуру, давление, проводит алкотест). Кроме того, руководство направило письма в соответствующие учреждения с просьбой предоставить тесты для выявления COVID-19.

- Несмотря на предпринятые противоэпидемиологические мероприятия по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний, вчера подтвердилась смерть одного из сотрудников ТЭЦ 1965 года рождения от COVID-19, - сообщили в пресс-службе. - Двое были госпитализированы с подозрением на коронавирус, результат тестирования - отрицательный.

На ТЭЦ работают 150 человек. ежедневно на смену заступают 70. Двое сотрудников, по состоянию на 1 июля, находятся на больничном.