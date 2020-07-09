200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у костанайца, продававшего их с накруткой 30%

29-летний житель Костаная продавал медпрепараты без лицензии. Этот факт был выявлен в ходе рейдовых профилактические мероприятий по выявлению нелегальной продажи лекарств, предназначенных для профилактики и лечения вирусных заболеваний.

- Костанаец приобретал лекарства на территории России с целью их перепродажи на территории Костанайской области, - сообщила сегодня, 9 июля, советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - Препараты передавал его знакомый, а костанаец поднимал цену на 30%. Во время задержания в салоне автомобиля обнаружено более 18 наименований лекарств, которые применяются при лечении острых респираторных заболеваний. Всего изъяли 200 упаковок. Среди них "Парацетомол", "АЦЦ", "Аспирин".

Полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2 000 МРП (5 556 000 тенге) или лишения/ограничения свободы до 2-х лет.

По словам Кашариной, это уже второй случай спекуляции с лекарствами, выявленный в регионе с 5 июля.

О втором случае сегодня на брифинге сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Службой экономических расследований области выявлен факт продажи лекарственных препаратов по завышенным ценам, - рассказал он. - Врач частной практики перепродавал на сайте ОЛХ антибиотик "Ротацеф" по цене 2 000 тенге за флакон.

Выявлением фактов необоснованного завышения цен на лекарства в Костанайской области также занимается специальная рабочая группа. Сообщить о таких фактах можно по телефону 54-46-24, или в WhatsApp на номера +7-747-745-65-14, +7-702-000-24-94. На эти же мобильные номера можно присылать аудио- и видеоподтверждения фактов завышения. Обязательно нужно указать название и адрес аптеки.