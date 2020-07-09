Заявления на "бумажные" услуги ЦОНов теперь можно подать дистанционно

Госкопорация "Правительство для граждан" совместно с другими госорганами рассмотрело возможность подачи заявлений на получение некоторых бумажных услуг удаленно, через портал eGov.kz.

Теперь с помощью сервиса «Электронные обращения» можно подать заявки на 24 вида госуслуги социального обеспечения: назначение пенсионных выплат по возрасту, назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, назначение государственных специальных пособий и т. д. (полный список - внизу)

"Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще на 6 услуг, среди которых назначение единовременной выплаты на погребение, назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале egov.kz с помощью ЭЦП. Выбрать сервис «Электронные обращения» и заказать услугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги.

Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе «Стандарты государственных услуг» на сайте gov4c.kz), в том числе заявление, написанное в произвольной форме, с личной подписью услугополучателя. В графе «Кому?» - указать услугодателя – региональное подразделение госоргана, оказывающего услуги в зависимости от места регистрации услугополучателя (услугодатель указан в списке госуслуг).

К примеру, по услуге "Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами" обращение нужно адресовать в региональный филиал "Правительства для граждан", а по услуге "Назначение государственной адресной социальной помощи" - в территориальные подразделения координации занятости и социальных программ.

В завершение заявку нужно подписать ЭЦП.

При возникновении вопросов работники госкорпорации свяжутся с гражданином по указанному номеру телефона. Ответ о результате госуслуги отобразится в личном кабинете услугополучателя.

Перечень услуг, доступных с помощью сервиса «Электронные обращения» на портале Egov.kz

1. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

2. Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

3. Назначение пенсионных выплат по возрасту (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

4. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

5. Назначение государственных специальных пособий (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

6. Назначение специального государственного пособия (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

7. Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

8. Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

9. Назначение государственного пособия многодетным семьям (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

10. Присвоение или продление статуса оралмана (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

11. Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

12. Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции);

13. Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

14. Назначение государственной адресной социальной помощи (территориальные подразделения координации занятости и социальных программ);

15. Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов (территориальные подразделения координации занятости и социальных программ);

16. Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

17. Выдача удостоверения реабилитированному лицу(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

18. Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

19. Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

20. Предоставление инвалидам кресла-колясок(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

21. Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

22. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

23. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях) - (Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан");

24. Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес"(Филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан").