111 случаев заражения КВИ выявлено в Костанайской области за сутки

За прошедшие сутки в Костанайской области зарегистрированы 111 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото kaboompics.com

"В разрезе городов: Костанай – 62, Рудный-24, Тобыл - 6, Житикара - 2, Лисаковск -3. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей пяти регионов: район Б.Майлина – 6, Аулиекольский и Наурзумский районы - по 2, Жангельдинский район - 1, Сарыкольский – 3", - пояснили в штабе.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 8.07.2020 года в регионе выявлено 1 314 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 375 пациентов, которые находились в стационарах. Кроме того выздоровело 345 человек, находившихся на амбулаторном лечении.