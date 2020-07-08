Куда уж больше-то? - Усиление жары ожидается на территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня, 9-10 июля, будет малооблачно, без осадков. В субботу, 11 июля, днём по области местами возможны небольшие дожди, грозы.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью будет 15-20 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут 28-33, а на западе области до 36 градусов. В последующие двое суток по ночам ожидаем 17-22 градуса выше нуля. Днем воздух прогреется до +30...+35°С, на западе области до +38°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг, 9 июля, ночью +17...+19°С; днём +31...+33°С. В пятницу, 10 июля, ночью +19...+21°С; днём +32...+34°С. В субботу, 11 июля, ночью +18...+20°С; днём +33...+35°С.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается восточный ветер скоростью 5-10 м/с. В пятницу и субботу ветер будет менять направление с северного на северо-западное. Скорость ветра 10-11 июля составит в среднем 9-14 м/с, но в субботу возможны усиления до 15-20 м/с.