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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
8 июля 2020, 14:45 | ЖКХ
В четверг и пятницу, 9-го и 10 июля, в трех районах города не будет электроэнергии в связи с техническим обслуживанием подстанции. План работ Костанайкой горэлектросети на ближайшие дни опубликовали на сайте epk-forfait.kz.
КТП-46 (Техническое обслуживание подстанции)
9 июля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Сауда-орталыгы ЛТД» по ул. Победы 52,
- салон красоты «Раиса» по ул. Победы 60,
- детский сад «Аружан» по ул. Байтурсынова 95/2,
- магазин «Инструмент»,
- магазин «Пента»,
- магазин «Компьютрон».
Спальный сектор:
- ул. Победы 60, 64, 93/2,
- ул. Шевченко 41, 47.
Частный сектор:
- ул. Победы 60-141,
- ул. Козыбаева 122-164,
- ул. Баймагамбетова 207-231.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
- ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды.
ТП-26 (Техническое обслуживание подстанции)
9 июля с 10:00 до 10:00
- ТОО «Стикс» по ул. 1 Мая 64,
- Общество слепых по ул. Журавлевой 15,
- музыкальная школа по ул. Козыбаева 37.
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-53, 42/1-42/10,
- ул. Дощанова 94-167,
- ул. Козыбаева 4-37,
- ул. Журавлевой 3-25,
- ул. Павлова 110-125,
- ул. Чехова 38-68, 130, 186а, 48/2-50/11.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – ул. Дощанова,
- ул. Баймагамбетова – ул. Павлова,
- ул. Баймагамбетова – ул. Гоголя,
- ул. Баймагамбетова – ул. Толстого,
- ул. Баймагамбетова – ул. Аль-Фараби.
ТП-22 (Техническое обслуживание подстанции)
10 июля с 10:00 до 10:00
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 85, 87,
- ул. Павлова 60/1, 62, 64, 66.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020