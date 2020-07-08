У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае

8 июля 2020, 14:45 |  ЖКХ

В четверг и пятницу, 9-го и 10 июля, в трех районах города не будет электроэнергии в связи с техническим обслуживанием подстанции. План работ Костанайкой горэлектросети на ближайшие дни опубликовали на сайте epk-forfait.kz.


КТП-46 (Техническое обслуживание подстанции)

9  июля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Сауда-орталыгы ЛТД» по ул. Победы 52,
  • салон красоты «Раиса» по ул. Победы 60,
  • детский сад «Аружан» по ул. Байтурсынова 95/2,
  • магазин «Инструмент»,
  • магазин «Пента»,
  • магазин «Компьютрон».

Спальный сектор:

  • ул. Победы 60, 64, 93/2,
  • ул. Шевченко 41, 47.

Частный  сектор:

  • ул. Победы 60-141,
  • ул. Козыбаева 122-164,
  • ул. Баймагамбетова 207-231.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик, 
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина, 
  • ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды.

ТП-26 (Техническое обслуживание подстанции)

9 июля с 10:00 до 10:00

  • ТОО «Стикс» по ул. 1 Мая 64,
  • Общество слепых по ул. Журавлевой 15,
  • музыкальная школа по ул. Козыбаева 37.

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-53, 42/1-42/10,
  • ул. Дощанова 94-167,
  • ул. Козыбаева 4-37,
  • ул. Журавлевой 3-25,
  • ул. Павлова 110-125,
  • ул. Чехова 38-68, 130, 186а, 48/2-50/11.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Дощанова,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Павлова,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Гоголя,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Толстого,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Аль-Фараби.

ТП-22 (Техническое обслуживание подстанции)

10 июля с 10:00 до 10:00

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 85, 87,
  • ул. Павлова 60/1, 62, 64, 66.