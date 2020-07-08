Несколько врачей Костанайской городской больницы, в которой открыли провизорный стационар для пациентов с КВИ, отказались выйти на работу, заявив, что им не предоставили средства защиты. Правильно ли они поступили? Да. Трудовой кодекс предоставляет такое право при нарушении техники безопасности.

Да. Нельзя подвергать опасности жизни медицинских работников в условиях пандемии

Нет. Врачи не имеют права оставлять пациентов без помощи, тем более больных КВИ.

Нет. Врачи должны были добиться предоставления средств защиты и выйти на работу.

