Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?

Как театр начинается с вешалки, так и Центральный сквер начинается с арки. С новой входной группой со стороны улицы Алтынсарина вроде бы всё в порядке. Её в прошлом году к юбилею города с большим скандалом за 80 млн тенге «подарил» костанайцам акимат. За неё же, в том числе, теперь мотает срок бывший начальник ЖКХ города.

Арка получилась довольно симпатичная, а насколько долговечная, покажет время.

Тогда же, во время ремонта, были разрушены пять клумб, предваряющих вход в сквер. Горожане, памятуя о новых нравах в украшении города искусственными цветами, гадали - заложат их брусчаткой или сделают новые?

Клумбы оставили, нисколько не изменив ни размер, ни форму. И к юбилею областного центра, в середине августа 2019 года, в них наконец-то высадили цветы.

В 2020 году, после настойчивой критики горожан о том, что привычные и полюбившиеся цветочные клумбы просто исчезли, а скудные цветы в прошлом году появились только в середине лета, подрядчики постарались и удивили уже в мае. Заборы на перекрестках нескольких протяженных центральных улиц были обвешаны пластиковыми горшками с яркой петунией столь массово, что от тяжести некоторые даже покосились.

Но выглядит это всё эффектно, хоть и несколько громоздко. Надо отдать должное цветоводам - в выращивании цветов они постарались. Заметен и уход – регулярный полив и замена горшков с засохшими цветами.

Вернемся к нашему скверу. Костанайцы и гости города уже не представляют его без яркой и ароматной цветочной полосы, проходящей через самую его середину.

Такими же были клумбы перед аркой в сквер со стороны улицы Алтынсарина. Но не в этом году. Сейчас уже середина лета, а в пяти клумбах, кроме взошедших сорняков, нет ничего. Клумба, расположенная ближе к библиотеке, в унисон с этими выглядит бесхозной.

А кто хозяин, получивший по тендеру обязательства высадить цветы? Почему заказчик не видит, что в самом центре города зарастают обновленные клумбы? Почему ни библиотека, ни "Казахтелеком", ни госслужащие не проявили гражданской активности и не взяли шефство над расположенными рядом участками? Такую же, как, например, в покраске стены в сквере и нанесении пропагандистских рисунков. Ведь стену, громко названную «достопримечательностью», еще найти надо, а бесхозные клумбы - вот они, у всех на виду.

По некоторым данным, подрядчик, выигравший тендер, не совсем добросовестный и не выполняет обязанности. Но Ситуационный центр iKomek со ссылкой на ответ ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" сообщил: на данной территории в текущем году запланировано устройство памятника.



И снова возникает ряд вопросов: неужели несколько клумб на территории от «толстовки» до выставочного зала помешают работам, какой памятник и по чьей инициативе предполагается и почему горожан снова поставят перед фактом, не изучив общественное мнение?

Фото Евгения ПОЛУЯНОВА