Токаев попросил казахстанцев не поддаваться панике
Президент Казахстана обратился к населению на фоне ажиотажного спроса на лекарства, передает Tengrinews.kz.
"Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
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Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 7, 2020
Накануне сообщалось, что из-за дефицита лекарств в аптеках казахстанцы обращаются за помощью друг к другу в социальных сетях. Многие пишут, что готовы купить препараты за любые деньги.
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