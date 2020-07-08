Президент Казахстана обратился к населению на фоне ажиотажного спроса на лекарства, передает Tengrinews.kz.

"Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 7, 2020

Накануне сообщалось, что из-за дефицита лекарств в аптеках казахстанцы обращаются за помощью друг к другу в социальных сетях. Многие пишут, что готовы купить препараты за любые деньги.