63 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлены 63 случая заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 6 июля). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 22 человек нет клинических проявлений болезни.

Иллюстративное фото kaboompics.com

Больше половины случаев зарегистрировано в областном центре – 50 человек. В Лисаковске - 2, в Карабалыкском районе - 6, в Аулиекольском районе -3, в Костанайском районе – 2.

"Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19", - пояснили в штабе.

В очагах заболевания проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 6 июля 2020 года, в области выявлен 1 161 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 343.