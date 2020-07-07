Тело утонувшего рыбака нашли спасатели после недели поисков в Узункольском районе

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в воскресенье, 5 июля, в 20.30, извлекли из воды труп мужчины 1969 г. р, который работал рыбаком на озере Жаркаин.

Как сообщили в ДЧС, трагедия произошла 27 июня на водоеме в 5-ти километрах от села Речное Узункольского района.

"Во время рыбной ловли опрокинулась лодка, в которой находились двое мужчин. Один из них выплыл на поверхность и самостоятельно добрался до берега. Работы по поиску второго рыбака продолжались больше недели", - пояснили в ведомстве.

Водолазы вытащили тело мужчины и передали его правоохранительным органам. В поисковой операции были задействованы 8 сотрудников личного состава, 2 плавсредства и 2 единицы техники.

С начала купального сезона на водоемах Костанайской области утонули 3 рыбака.

"При рыбной ловле следует соблюдать правила безопасности: надевать спасательный жилет или иметь на борту спасательный круг", - напомнили в ДЧС.