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Дорогие автомобили пытались провезти через российско-казахстанскую границу
7 июля 2020, 09:57 | Криминал
Незаконный ввоз 5 июля предотвратили пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак". Ввезти на территорию Казахстана пытались «Лексус RХ 300» и «Тойота Камри 70». Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
- При досмотре автотранспорта были обнаружены признаки подделки номерных знаков кузова, замаскированные под проведение сварочных работ, - сообщили в пресс-службе. - Возможно, эти автомобили находятся в угоне в России.
Материалы по делу переданы в территориальный отдел полиции.
Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК
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