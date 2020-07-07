Дорогие автомобили пытались провезти через российско-казахстанскую границу

Незаконный ввоз 5 июля предотвратили пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак". Ввезти на территорию Казахстана пытались «Лексус RХ 300» и «Тойота Камри 70». Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

- При досмотре автотранспорта были обнаружены признаки подделки номерных знаков кузова, замаскированные под проведение сварочных работ, - сообщили в пресс-службе. - Возможно, эти автомобили находятся в угоне в России.

Материалы по делу переданы в территориальный отдел полиции.

Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК