Перекупщиков лекарств задержала полиция в нескольких регионах Казахстана

Министерство внутренних дел проводит во всех регионах полицейские рейды с целью выявления фактов продажи лекарств по завышенным ценам, сообщает zakon.kz.

Фото : Polisia.kz

Целью проверок является установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний, с целью получения прибыли.

В ходе рейдов были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах. Тем самым они создали искусственный дефицит этих средств, а затем перепродавали их по ценам, в разы превышающим реальную стоимость. Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали медикаменты буквально "из-под прилавка", не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене.

В Нур-Султане полицейскими пресечена незаконная продажа защитных средств. У местного жителя изъята крупная партия медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические средства. В другом случае женщина незаконно продавала такие наиболее востребованные лекарства, как "Парацетамол", "Ингавирин", "Цефтриаксон", "Азитромицин", через объявления в интернет-ресурсах. Во время задержания на стоянке одного из ТРЦ столицы в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарственными препаратами.

В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая реализовывала медицинский препарат "Левомак" за 12 000 тенге, что дороже официальной розничной цены в 6 раз. Еще одна жительница Шымкента, работающая провизором в аптеке, продавала ампулы препарата "Дексаметазон-Аджио" по 5 000 тенге, розничная стоимость – 600 тенге.

В Туркестанской области мужчина продавал "Аскорбиновую кислоту" по 5 000 тенге, розничная стоимость – 250 тенге.