Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали казахстанцам

Не впадать в панику при потере чувства вкуса и обоняния призывают врачи, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сказала заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова.

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"Потеря обоняния, могут разные быть причины, даже психоэмоциональные – перенервничал, и вдруг человек может и обоняние потерять, есть такой момент. Поэтому, если мы видим, что мы потеряли чувство обоняния, вкуса, сразу, пожалуйста, в панику не впадайте, что вот у меня коронавирус, все, и бежать искать,где сдать ПЦР, где сделать компьютерную томограмму, рентген", - сказала Малтабарова.

Она отметила, что необходимо "подождать, смотреть, чтобы развивалась симптоматика". "По одному отсутствию обоняния – это не значит, что у нас вот коронавирус, и срочно паниковать и искать бегать, где что сделать, лабораторные анализы и рентген", - добавила врач.

Также Малтабарова ответила на вопрос о том, является ли слабость одним из симптомов коронавируса.

"Слабость – это не только коронавирусная инфекция, многие заболевания проявляются слабостью. Даже, мы говорим когда о психоэмоциональном напряжении, тоже появляется слабость, синдром хронической усталости. Поэтому говорить, что слабость – это именно коронавирус... Мы говорим, что сейчас весь мир борется с пандемией, поэтому мы конечно, акцент делаем на коронавирусе, но повторюсь, так же как и с обонянием, если есть слабость, да придать значение обязательно нужно, обратиться к своему доктору о том, что появилось чувство слабости, и может быть, еще какие-то параллельные есть симптомы, и посоветоваться со своим доктором, но конкретно говорить, что это слабость – и это коронавирус, и опять же начать паниковать, что не можем сделать КТ, не можем сделать ПЦР, этого делать не стоит", - отметила медик.

Помимо слабости по ее словам, наверняка будут такие проявления, как повышение температуры тела.

"Потому что слабость сама без предшествующих симптомов не может появиться. То есть обязательно будут какие-то симптомы в виде повышения температуры, какие-то катаральные явления, которые привели к этой слабости", - пояснила врач.

Она также отметила, что дыхательная гимнастика в острый период болезни нежелательна.

"На сегодняшний день дыхательная гимнастика в рамках реабилитации очень, конечно, полезна, но здесь очень важно помнить о том, что дыхательная гимнастика в острый период нежелательна, чтобы не обострять все имеющиеся на сегодняшний день жалобы пациентов", - сказала Малтабарова.

Врач добавила, что посоветовать какую-либо конкретную методику дыхательной гимнастики из числа тех, что появляются в социальных сетях, не может, так как является реаниматологом, но это может сделать врач-реабилитолог.

"Но дыхательная гимнастика в протоколе у нас тоже прописана в рамках реабилитации, и непосредственно уже на амбулаторном уровне после получения лечения на уровне стационаров вы можете обратиться к реабилитологу и получить весь спектр рекомендаций по дыхательной гимнастике", - заключила врач.