"Она реально угрожала" - Металлическую горку в центре Кушмуруна убрали после обращения жительницы

О металлической горке, которая находится на задворках Дома культуры, сообщила "НГ" 4 июля жительница п. Кушмурун Юлия ЧИЖИК. По словам женщины, десять назад назад она участвовала в субботнике - убирали мусор на бывшей танцплощадке, рядом с которой расположена горка.

- Со мной была 9-летняя дочь, - рассказала Юлия. - Она забралась на эту горку, скатывается, я говорю ей: "Ну что же ты делаешь?!". Я ее оттуда стащила. А представьте, когда дите без родителей идет туда? И ведь они там каждый день лазят! Вот на днях они полили эту горку водой, пацан скатился, спину себе поцарапал. Не знаю, правда, чьи там были детки. Горка реально угрожала, страшно посмотреть на эту горку!

Гражданский журналист "НГ" обратился за разьяснениями к акиму п. Кушмурун Сапару КУРМАНГАЛИЕВУ. Тот сообщил, что горка здесь находится еще с советских времен.

- Какой-то опасности она не представляет, - отметил аким. И добавил: - Для детей у нас с прошлого года установлена замечательная детская площадка. А горка рядом с Домом культуры используется в зимнее время - чтобы на нее забраться, нагребают снег и делают ступеньки. Конечно же, это не лучшая горка, но, возможно, на следующую зиму мы построим что-нибудь получше.

По словам Курмангалиева, письменных и устных обращений к нему по поводу опасности этой горки за 10 месяцев работы не поступало, записей о каких-либо травмах детей после катания с горки в местной больнице нет.

Утром в воскресенье, 5 июля, горку демонтировали и увезли.

Аким п. Кушмурун обратился к жителям поселка с предложением обращаться к нему лично по всем вопросам, которые находятся в его компетенции.

- Я всегда готов к диалогу, двери акимата всегда открыты для любого жителя п. Кушмурун, - сказал Сапар Курмангалиев.

Он также попросил односельчан ограничить передвижение без надобности по территории поселка во время двухнельного карантина и не оставлять без присмотра детей.