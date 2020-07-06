17 случаев заражения КВИ зарегистрировано в Костанайской области за сутки

В Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19 (по состоянию на 5.07.2020 года). Об этом сообщили сегодня в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 13 человек нет клинических проявлений болезни.

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Коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 жителей Карабалыкского района и троих в Тобыле. Возраст заболевших - от 12-ти до 88 лет.

"Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19, - пояснили в штабе. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19".

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 5 июля, в области выявлено 1 098 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 335 человек.