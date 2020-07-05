Глава Минздрава прокомментировал крик души врача и ответил на вопрос о лидерстве Казахстана по темпам пандемии

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал видео реабилитолога из Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это видео активно распространяется. Доктор из частной клиники, терапевт, реабилитолог, которая комментирует прогноз лечения и осложнения и призывает наших граждан воздержаться от лечения... Врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение", - рассказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

"По поводу данных выступлений очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они международно признаны. Это доказанные методики, которые были признаны. Научные отечественные деятели, клиницисты разрабатывают данные подходы. Осложнения от той или иной схемы лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения", - объяснил он.

Алексей Цой подчеркнул, что специалисты Минздрава пытались связаться с доктором из Шымкента, но пока все попытки оказались безуспешны. Ведомство планирует встретиться с реабилитологом, чтобы обсудить все ее предложения.

"Министерство поддерживает отдельные рекомендации доктора в части ограничения жидкостной нагрузки, в протоколе настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек. Антикоагулянты рекомендуются при COVID-19 в зависимости степени тяжести заболевания для уменьшения тромбообразования. Анализ смертности в Казахстане показал, что в более 95 процентов случаев – это лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом и ожирением, что соответствует международным данным. Антибактериальная терапия при COVID-19 не является показанием, COVID-19 - инфекция - это вирусное поражение легких. Министерство также крайне озабочено бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов пациентами на амбулаторном уровне. В лечении и наблюдении COVID-19 большую роль играют первичная сеть, наличие медикаментов в аптеках и это очень важно в текущей ситуации. Вместе с тем, рабочая группа по проведению систематической актуализации клинического протокола готова рассмотреть рекомендации", - резюмировал Цой.

Ранее реабилитолог Айна Бакеева записала видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву. Она просила пересмотреть протокол лечения пациентов с коронавирусом. Ролик начали пересылать казахстанцы в мессенджерах.

Отметим, что бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов поделился в Facebook мнением другого врача - педиатра Марии Тулентаевой, которая заявила, что Айна Бакеева "одной фразой перечеркнула все мировые стандарты лечения этой новой короновирусной инфекции" и ее инструкции являются "неверными и порой вредными", ведь она "упрощает реанимационные мероприятия дыхательной гимнастикой".

На той же пресс-конференции Алексей Цой объяснил резкое изменение позиций Казахстана в зарубежной статистике по коронавирусу.

"Вчера ряд ресурсов опубликовал материал американского издания The New York Times о резком приросте заболевших в Казахстане, отнеся нашу страну к тревожным зонам распространения коронавируса. На основе каких критериев делается этот анализ и действительно ли мы вошли в "лидеры" в мире по темпам прироста заболевших коронавирусной инфекцией", - спросили журналисты на брифинге СЦК.

Цой сообщил, что такой мониторинг ведется разными общественными организациями.

"Я сам получил порядка 100 таких картинок от своих знакомых, где мы видим карту и Казахстан там отмечен красным пятном. Важно прочитать, эта информация была на английском языке, что это прирост за последние две недели. Как вы знаете, мы объявили, что сейчас ведем подсчет общим количество заразившихся - симптомных и бессимптомных считаем вместе, потому что независимо от симптомности данные пациенты являются заразными. Поэтому, изменив данные подходы в статистике, у нас количество зараженных пациентов статистически изменилось в цифровом выражении".

"При это ежедневное выявление находится в стабильном режиме порядка 1500 новых случаев в день. То есть резкого всплеска за последние две недели не было. У нас идет постепенное, равномерное выявление пациентов. Через неделю-две оно выравнится. На карте указано отклонение за последние две неделе. Если у нас не будет резких скачков, то карта закрасится в другой цвет. То есть если не будет резких вспышек, то мы выйдем на нормальный уровень", - ответил министр.

Цой привел последние статистические данные по коронавирусу в Казахстане.

"На сегодня у нас зарегистрировано 47 171 случай коронавирусной инфекции. За сутки 1 452 (новых заболевших). Прирост составил 3,2 процента. Умерло всего 232 пациента. За сутки порядка 18 человек", - сказал Цой на брифинге в Нур-Султане.

Министр также отмети, что теперь данные о летальных случаях от коронавируса в Казахстане будут афишировать раз в неделю по понедельникам.

"Мы хотим сделать недельный период, чтобы все уже ожидали на понедельник эти цифры и мы могли сравнивать между собой. Себя мы мониторим каждый день", - пояснил министр.

Ранее главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в июне от пневмонии скончались 628 казахстанцев. Число заболеваний пневмонией в июне 2020 года выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Министр здравоохранения Алексей Цой перечислил аналоги популярных лекарств.

"Большое количество этих препаратов имеют аналоги на рынке. Даже парацетамолсодержащие препараты - "Панадол", "Ингрипп", Антифлю, Антигриппин, Тайлор, "Комбигрипп", "Максигриппин", "Неофлю", "Аскофен", "Фервекс" и много других препаратов, которые зарегистрированы в Казахстане, есть на прилавках и которые наши граждане ищут под другим названием - "Парацетамол". Они все содержат парацетамол и могут приниматься для снижения температуры.

Что касается антибактериальных препаратов. Допустим, "Цефтриаксон" все ищут, у нас зарегистрировано порядка 30 наименований - "Цефаксон", "Аксон", "Белацеф", "Севацеф", "Сертоцеф", "ЦЕФ-триаксон", "Ротацеф", "Медаксон", "Зибан", "Цефасон", "Рацифин" и так далее", - сказал Цой на брифинге СЦК.