Как изменится график движения пассажирских поездов в Казахстане

АО "Пассажирские перевозки" сообщил о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Фото : kaztag

В соответствии с решением Государственной комиссии РК по восстановлению экономического роста от 2 июля 2020 г. и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 5 июля 2020 года временно:

I. Приостановлено курсирование поезда №321/322 "Алматы-Сарыагаш" отправлением из Алматы-2 с 05/07-20 по 17/07-20, прибытием/отправлением в Сарыагаш с 06/07-20 по 18/07-20, прибытием в Алматы-2 с 07/07-20 по 19/07-20 на 7 рейсов.

II. Сокращена периодичность курсирования поездов по следующим датам:

- № 3/4 "Нур-Султан-Нурлы жол - Алматы-2" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля 2020г., прибытием/отправлением из Алматы-2 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г. на 7 рейсов;

- № 31/32 "Алматы-2 - Павлодар" отправлением из Алматы-2 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля 2020г., прибытием/отправлением из Павлодара 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием в Алматы-2 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г. на 7 рейсов;

- № 68/67 "Нур-Султан-Нурлы жол - Оскемен-1" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля 2020г. на 7 рейсов;

- № 258/257 "Нур-Султан-1 Достык" отправлением из Нур-Султан-1 5 и 12 июля 2020г., прибытием/отправлением из Достыка 6 и 13 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-1 7 и 14 июля 2020г. на 2 рейса.

III. Приостановлено движение пригородных поездов по 22-м маршрутам:

1. №7502/7501 "Нур-Султан-1 – Павлодар";

2. №7510/7509 "Нур-Султан-1 – Павлодар";

3. №7507/7508 "Нур-Султан НЖ-Кокшетау-1";

4. №6829/6830 "Ерейментау-Нур-1-Кокшетау1";

5. №6803/6804 "Нур-Султан НЖ – Атбасар";

6. №7553/7556 "Караганда - Нур-Султан-1";

7. №6857/6858 "Караганда – Нур-Султан-1";

8. №6842/6841 "Шалкар-Сексеул";

9. №7512/7511 "Туркестан – Шымкент";

10. №6925/6926 "Костанай-Житикара";

11. №6815 "Караганды-Шокай";

12. №6868/6869 "Темиртау-Акадыр";

13. №6867 "Калагир-Темиртау";

14. №6952/6951 "Шокай-Калагир-Караг. Сорт";

15. №6876 "Темиртау-Калагир";

16. №6894/6893 "Балхаш-1-Саяк";

17. №6958/6957 "Туркестан-Сарыагаш";

18. №6937/6938 "Шымкент-Туркестан";

19. №6874/6873 "Уральск-Шынгырлау";

20. №6844/6843 "Кызылорда – Туркестан";

21. №6969/6970 "Мынарал - Шыганак – Шу";

22. №6981/6982 "Отар – Шу".

IV. Исключены общие вагоны с местами для сидения в составах пассажирских и пригородных поездов по 8-ти маршрутам:

1. №313/314 "Атырау-Мангистау";

2. №339/340 "Павлодар-Пресногорьковская";

3. №603/604 "Нур-Султан НЖ-Аркалык";

4. №613/614 "Уральск-Актобе";

5. №623/624//627/628 "Нур-Султан-Петропавловск-Кзыл-Ту";

6. №601/602 "Жарык-Балхаш-2";

7. №605/606 "Караганды-Балхаш-2";

8. №610/609 "Караганды-Жезказган".

V. Закрыты вагоны с местами для сидения в поездах "Тальго":

1. №1/2 "Алматы-Ташкент";

2. №11/12 "Алматы-Шымкент";

3. №3/4 "Алматы-Нур-Султан";

4. №25/26 "Алматы-Шымкент";

5. №31/32 "Алматы-Павлодар";

6. № 67/68 "Нур-Султан - Оскемен".

Национальный перевозчик сообщает, что во всех внутренних направлениях сохранены альтернативные пассажирские поезда. С расписанием пассажирских поездов можно ознакомиться на сайте BILET.RAILWAYS.KZ.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда.

Билетные кассы будут работать в штатном режиме, по всем вопросам можно обращаться в справочную службу "105".