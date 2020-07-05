36 случаев заболевания КВИ выявлено за сутки в Костанайской области, половина - в Рудном

В Костанайской области выявлено 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 4.07.2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Диагноз COVID-19 подтвердился у жителей областного центра – 15 человек, Рудного – 18 человек, города Тобыл, Аулиекольского и Наурзумского районов - по одному человеку.

"Среди заболевших 18 мужчин и 18 женщин в возрасте от 23-х до 73 лет. Обследованы при самообращении в медицинские учреждения с признаками ОРВИ, пневмонией, а также как контакные с ранее заболевшими КВИ пациентами", - пояснили в штабе.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.

По состоянию на 4.07.2020 года в области выявлен 1 081 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 330.