Сокращенный график работы временно вводится в ЦОНах Костанайской области

Центры по обслуживанию населения Костанайской области временно изменили график работы. Согласно постановлению главного санитарного врача региона № 36 от 4 июля, ЦОНы будут принимать граждан с 09.00 до 16.00. В субботу работать не будут.

- Работать с 09.00 до 16.00 будут сейчас все ЦОНы Костанайской области, - пояснила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Но отдельно хотелось бы обратить внимание на работу ЦОНов в Костанае. Сейчас ЦОНы областного центра работают в новом формате. Оказываются только «бумажные» услуги, электронные услуги горожане получают самостоятельно или в уголках egov. Получить услуги в костанайских ЦОНах можно, только предварительно забронировав очередь. При этом при бронировании очереди автоматически выдается время и на портале, и в боте телеграмма с 9.00 до 19.30. Внимание! С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения Костаная необходимо бронировать очередь с 9.00 до 15.30. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной. Также бронирование на субботу пока будет считаться недействительным.

Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски, необходимо соблюдать социальную дистанцию.