Еще одна жертва подпольной водки поступила в больницу Аркалыка

Жительница Аркалыка 1971 г. р. после отравления этанолом поступила в Аркалыкскую больницу 4 июля. Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, пациентка переведена на аппарат ИВЛ, ее состояние крайне тяжёлое.

Подпольная водка продается в 5-литровых бутылках /Фото из соцсетей

Еще двое пострадавших от поддельного алкоголя находятся в реанимации, их состояние - без ухудшения.

Как сообщила пресс-слуба ДП Костанайской области, 3-4 июля в Аркалыке скончались 13 человек, предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации.

"Установлено, что погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пластиковые бутылки. Аналогичная ситуация в Акмолинской области, где скончались 4 человек", - сообщли в ведомстве.

В ходе расследования в Акмолинской области был обнаружен цех, в котором разливали спиртные напитки. Задержаны трое подозреваемых, изъята часть продукции, приготовленной для продажи.

Полицейские Аркалыка в четырех киосках изъяли 46 литров неустановленной прозрачной жидкости с запахом спирта. У одного из предпринимателей изъято ещё 408 пятилитровых бутылок.

"Однако большую часть подозреваемые успели продать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, - отметили в департаменте полиции. - Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. Просим граждан воздержаться от покупок алкогольной продукции сомнительного производства. При выявлении просим незамедлительно сообщить в местные отделения полиции".