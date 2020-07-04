Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт перестал открываться в Казахстане

Министерство здравоохранения РК опровергло шутку российского сатирического издания «ИА «Панорама» о разработке вакцины из крови первого президента страны Нурсултана Назарбаева, а сайт издания перестал открываться в Казахстане, передает КазТАГ.

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«Распространяемая в сети Интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Н.А. Назарбаева не соответствует действительности. Уполномоченным органам дано поручение провести соответствующую экспертизу данного материала на предмет нарушения законодательства Республики Казахстан и принять все исчерпывающие меры по недопущению его дальнейшего распространения. Просим граждан не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и сети Интернет и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 УК РК», - говорится в сообщении пресс-службы минздрава Казахстана в пятницу.

Публикация на сайте «ИА «Панорама» появилась 2 июля. В ней утверждается, что о разработке сыворотки якобы заявил пресс-секретарь «Академии науки Казахстана» на «пресс-конференции правительства по эпидемиологической ситуации в регионах».

Отметим, что указанное издание официально позиционирует себя как сатирическое, а публикуемые материалы носят шуточный характер.

В настоящий момент сайт издания не открывается через стандартное соединение интернет-провайдеров на территории Казахстана, но доступен через VPN-соединение.

Напомним, 18 июня стало известно, что первый президент РК Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, Елбасы находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. 2 июля Укибай сообщил о том, что тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат.

Источник фото: «ИА «Панорама»