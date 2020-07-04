Чемпионат Казахстана по футболу приостановили на 14 дней

Чемпионат Казахстана по футболу приостановили, сообщает со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Приостановка турнира связана с решением госкомиссии о 14-дневном запрете на проведение спортивных мероприятий с 5 июля, с возможным продлением.

"Таким образом, проведение матчей Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке", – говорится в сообщении.

Чемпионат Казахстана по футболу возобновили 1 июля 2020 года с условием строгого соблюдения разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции во время проведения матчей. Санитарные требования были дополнительно ужесточены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в ряде регионов Казахстана.

С момента возобновления чемпионата клубы успели отыграть только один тур. Все матчи проходили без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе ограничили до технического минимума.