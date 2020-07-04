1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
Чемпионат Казахстана по футболу приостановили на 14 дней
Чемпионат Казахстана по футболу приостановили, сообщает со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Приостановка турнира связана с решением госкомиссии о 14-дневном запрете на проведение спортивных мероприятий с 5 июля, с возможным продлением.
"Таким образом, проведение матчей Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке", – говорится в сообщении.
Чемпионат Казахстана по футболу возобновили 1 июля 2020 года с условием строгого соблюдения разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции во время проведения матчей. Санитарные требования были дополнительно ужесточены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в ряде регионов Казахстана.
С момента возобновления чемпионата клубы успели отыграть только один тур. Все матчи проходили без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе ограничили до технического минимума.
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