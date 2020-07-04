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9 человек скончались, двое в реанимации - массовое отравление этанолом в Аркалыке
За прошедшие сутки в Аркалыкскую больницу поступили 11 человек. 9 из которых скончались, не приходя в сознание. Двое в реанимации в тяжёлом состоянии, с положительной динамикой. Диагноз у всех - отравление суррогатами алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
Фото с сайта s00.yaplakal.com
"Проводимое лечение и реанимационные мероприятия оказались безуспешными, констатирована биологическая смерть, - пояснили в ведомстве. - На данный момент в реанимационном отделении находятся двое больных с признаками алкогольного отравления, оба в крайне тяжелом состоянии. Причём у одного сегодня восстановилось зрение".
- Все доставлены из разных адресов, двое из совхоза, - рассказал главный врач Аркалыкской больницы Нурлан ЕРЖАНОВ. - Люди разных возрастов и социального статуса. В том числе погибли молодые люди, оставив своих детей круглыми сиротами.
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