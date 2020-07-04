1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
52 случая КВИ выявлено за 3 июля в Костанайской области
Из них 15 пациентов с симптомами и 37 без симптомов. Среди заболевших 25 жителей Костаная, 20 - Рудного, 5 - из п. Качар и по одному из Тобыла и Костанайского района. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото kfor.com
- В связи с контактом с ранее выявленными больными, а также по самообращению с признаками ОРВИ у данных граждан были взяты пробы на лабораторные исследования. Результат ПЦР анализа – положительный, - проккоментировали в штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 3 июля в регионе выявлено 1045 человек с инфекцией COVID-19, 309 пациентов выздоровели, 3 скончались.
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