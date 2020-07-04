Расследование по фактам массового отравления жителей Аркалыка этанолом начала полиция

В Аркалыке от отравления этанолом скончалось люди. Уже установлена причина смерти у двоих из 11 скончавшихся в течение суток человек. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта protoxin.ru

"Первые пострадавшие обратились в 5.20 ч утра 3 июля. В течение следующих суток скончались 11 человек. В настоящий момент по данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначены дальнейшие экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль", - отмечается в сообщении.