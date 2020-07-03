Как будут работать ЦОНы во время карантина

Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" распространила обращение к казахстанцам по поводу резкого увеличения числа граждан, обращающихся в ЦОНы за услугами из-за слухов об их закрытии.

"Призываем граждан не поддаваться панике, - говорится в сообщении. - Решением межведомственной комиссии ЦОНы продолжат функционировать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и после введения ограничительных мер. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в ЦОНах приняты защитные меры и меры, направленные на исключение скопления граждан внутри зданий фронт-офисов".

Сейчас в ЦОНах областных центров, городов республиканского значения и некоторых районных фронт-офисах услуги можно получить, только предварительно забронировав очередь. Сделать это можно на портале egov.kz, с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414. При этом в ЦОНах оказываются только «бумажные» услуги (более 100 услуг), недоступные на портале электронного правительства.

"В связи с этим рекомендуем казахстанцам по возможности отказаться от посещения ЦОН и получать услуги онлайн альтернативными способами, т.е. на портале egov.kz, с помощью мобильного приложения eGovMobile и телеграм-бота eGovKzBot2.0", - отметили в пресс-службе.

Завтра, 4 июля, ЦОНы работают с 10.00 до 18.00. Новый график работы ЦОНов в Костанайской области - с 7 июля - "НГ" обещали сообщить позже.