Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?

В субботу, 4 июля, на территории региона, по прогнозам синоптиков местами, возможны небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +22...+27, на юге +30 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае днём в субботу ожидается небольшой дождь. Температура ночью +11...+13, днём +24...+26 градусов.

В воскресенье, 5 июля, по области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11, на юге +16, днём +25...+30, местами +33 градуса. В Костанае без осадков. Ночью +11...+13, днём +25...+27 градусов.

- В Костанайской области 6 июля переменная облачность без осадков, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северо-западный, с переходом на восточное направление 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +10...+15, на юге +18, днём +25...+30, местами +33 градуса.

В областном центре в понедельник осадки маловероятны. Ночью, предположительно, +12...+14, днём +28...+30 градусов.