1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 4 июля, на территории региона, по прогнозам синоптиков местами, возможны небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +22...+27, на юге +30 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае днём в субботу ожидается небольшой дождь. Температура ночью +11...+13, днём +24...+26 градусов.
В воскресенье, 5 июля, по области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11, на юге +16, днём +25...+30, местами +33 градуса. В Костанае без осадков. Ночью +11...+13, днём +25...+27 градусов.
- В Костанайской области 6 июля переменная облачность без осадков, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северо-западный, с переходом на восточное направление 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +10...+15, на юге +18, днём +25...+30, местами +33 градуса.
В областном центре в понедельник осадки маловероятны. Ночью, предположительно, +12...+14, днём +28...+30 градусов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 75
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020