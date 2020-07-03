В клинический протокол ввели понятие "вероятный случай КВИ", поэтому больные получают лечение вне зависимости от результата теста, передает Informburo.kz

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему зачастую у больных пневмонией ПЦР-тест показывает отрицательный результат.

В июне текущего года число летальных случаев от пневмоний выросло до 628. Заболеваемость пневмонией за 6 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 55%, в июне отмечается рост в четыре раза.

"При ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонией в последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР-теста бывает отрицательным. Это, в принципе, допустимо, потому что КВИ-инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат", – отметила главный санврач страны.

По её словам, чтобы больные получали своевременно лечение, в клинический протокол ввели понятие "вероятный случай КВИ". Независимо от результата ПЦР-тестирования больные получают противовирусное лечение, как при Covid-19, в соответствии с клиническим протоколом.

"Если говорить о качестве тестов или качестве проводимых лабораторных исследований, у нас в стране есть национальная референс-лаборатория, и все лаборатории, которые проводят исследования на КВИ, независимо от форм собственности, в обязательном порядке направляют часть своих проб в эту референс-лабораторию для проверки качества проводимых ими исследований. И на сегодня у нас нет данных, которые бы подтверждали, что наши тесты невалидны или исследования проводятся с какими-то ошибками", – отметила Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что сегодня в Казахстане проводят исследования, чтобы выяснить причину роста заболеваемости пневмонией и то, какими возбудителями она вызвана.