Аварию с участием полицейского автомобиля прокомментировали в ДП Костанайской области

ДТП произошло сегодня, 3 июля, на перекрестке пр. Абая и ул. Баумана, возле ТЦ "Емшан", в Костанае. Фото последствий аварии прислал "НГ" очевидец.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области:

"Участковый инспектор полиции УП Костаная, управляя автомобилем "Шевроле Нива", следуя по проспекту Абая в сторону КЖБИ с включёнными проблесковыми маячками (СГУ), не убедившись в безопасности движения, совершил столкновение с автомобилем марки "КИА", который выезжал с улицы Баумана на проспект Абая в сторону центра".

Как пояснили в ведомстве, водитель "Нивы" ехал на заявку - задымление в здании в п. Амангельды, где находятся поликлиника и опорный пункт.

"В отношении водителя "Нивы" составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, - сообщила пресс-служба. - Пострадавших в ДТП нет".