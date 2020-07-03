48 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Большинство из них - 39 пациентов - в областном центре. Еще 5 случаев - в Рудном, 1 - в Тобыле, 2 - в Костанайском районе и 1 в Карабалыкском районе. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в информационном областном штабе. Половина заболевших - 24 - с симптомами.

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- Среди новых пациентов есть те, кто был обследован по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, контактные с больными КВИ, а также пациенты, которых обследовали перед плановой госпитализацией в медучреждения, - сообщили в штабе. - В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 993 подтвержденных случаев COVID-19, из них 280 человек выздоровело, 3 скончались.