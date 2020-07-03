Рустам Журсунов: Нельзя штрафовать бизнесмена за то, что покупатель опустил маску на подбородок

Нынешний локдаун в части штрафов будет наиболее суровым. В настоящее время Минздрав готовит соответствующую нормативную правовую базу для отнесения вводимых санитарных требований и ограничительных мер к законодательству, отметил бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов в Facebook.

Фото с сайта interfax.kz

"В нынешних условиях даже одно незначительное нарушение санитарных требований и ограничений может уничтожить небольшой бизнес и лишить дохода несколько семей. И здесь важно разделить ответственность между предпринимателем и физическим лицом, будь то его работник или потребитель. Нельзя привлекать к ответственности бизнесмена за то, что покупатель в магазине опустил маску на подбородок, находясь в очереди или уборщица во время мытья пола сняла перчатки, чтобы очистить руки от хлорированной жидкости. Каждый должен нести ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих", – написал Рустам Журсунов.

С 5 июля за нарушения требований карантина планируют привлекать к ответственности по статье 425 КоАП, которая предусматривает следующие размеры штрафов:

для физических лиц – 30 МРП (83 340 тенге);

для субъектов малого предпринимательства – 230 МРП (638 940 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП (861 180 тенге);

для субъектов крупного предпринимательства – 1 600 МРП (4 444 800 тенге).

С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный карантин, который запрещает деятельность салонов красоты, фитнес-центров, крытых рынков, развлекательных учреждений, детских лагерей, религиозных организаций. Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами.