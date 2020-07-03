Детей зачислят в детсады, школы или вузы без справок, но их нужно будет получить до начала учебного года, передает Informburo.kz.

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Для обеспечения безопасности граждан, учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, Министр образования и науки подписал приказ, временно разрешающий приём документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В обязательном поле для медицинских справок на портале Egov.kz появится дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки для тех, кто по независящим от них обстоятельствам не сможет её получить. Детей будут зачислять в организации образования без этих документов

Медицинские справки нужно будет предоставить по мере их получения до начала учебного года.