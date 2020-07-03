1 июля в Казахстане отказались от выделения бессимптомных носителей в отдельную группу
Не получать медсправки при поступления в организации образования временно разрешили в Казахстане
Детей зачислят в детсады, школы или вузы без справок, но их нужно будет получить до начала учебного года, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото 1-doctor.ru
Для обеспечения безопасности граждан, учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, Министр образования и науки подписал приказ, временно разрешающий приём документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.
В обязательном поле для медицинских справок на портале Egov.kz появится дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки для тех, кто по независящим от них обстоятельствам не сможет её получить. Детей будут зачислять в организации образования без этих документов
Медицинские справки нужно будет предоставить по мере их получения до начала учебного года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 86
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020