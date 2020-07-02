Когда нужно звонить и писать в call-центр управления здравоохранения и справочные службы провизорных стационаров?

Управление здравоохранения Костанайской области обратилось к жителям региона с разъяснением по поводу формулировки "Убедительная просьба обращаться по существу" под опубликованными номерами медицинского call-центра и справочных провизорных стационаров.

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Напомним, что сейчас в регионе работают телефон областного call-центра по вопросам здравоохранения 39-37-77 (в рабочее время), WhatsApp управления здравоохранения +7-777-375-44-77, телефон провизорного стационара на базе областной больницы 54-22-31 (время предоставления информации ежедневно с 7.00 до 8.00 и с 18.00 до 19.00), а также WhatsApp провизорного стационара на базе Костанайской городской больницы +7-705-132-43-52 (время предоставления информации о состоянии пациентов - ежедневно с 8.00 до 16.00).

- За несколько дней работы в усиленном режиме всех наших номеров быстрого реагирования констатирую - вопросов не по существу очень много, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Спрашивают о погоде на завтра, времени работы медицинских учреждений и даже об автобусных рейсах между районами. Хочу пояснить еще раз: номера провизорных стационаров - для родственников пациента, чтобы они могли узнать о состоянии, побеседовать с врачом. WhatsАpp управления здравоохранения - для письменных вопросов об экстренной и плановой помощи, работе поликлиник, лечебном процессе, алгоритме действий при возникновении симптомов и ухудшении самочувствия. По всем остальным вопросам нужно обращаться в медучреждения напрямую. Номера телефонов лечебных учреждений есть в свободном доступе и на сайтах каждой больницы и поликлиники.

По номерам WhatsApp управление здравоохранения просит обращаться только с текстовыми сообщениями, не присылать голосовые сообщения и не звонить на них.

Как отметили в ведомстве, ситуация серьёзная и пока кто-то отнимает время пустыми вопросами и угрозами, другие жители области не смогут своевременно получить важную информацию.