Николай ВОРОНИН: Есть добро от худа

"Принятые меры по борьбе с коронавирусом показали, что у нас не все так гладко, как нас уверяли"

Так на казахстанский лад звучит известная поговорка «Нет худа без добра». Понятно, что пандемия - это худо. Принятые меры по борьбе с коронавирусом показали, что у нас не все так гладко, как нас уверяли.

Об этом 29 июня сказал и президент страны Токаев. Он отметил, что республиканский центр информации по коронавирусу, созданный три месяца назад, в настоящее время не работает; нет точного единого источника информации; чиновники вводят общественность в заблуждение; акимы и министры перестали общаться с людьми; выявлены проблемы с цифровизацией.

Вот если все эти проблемы устранить, то это и будет добро от худа. Хотя о том, что сказал президент, простой народ давно знал. Возьмем цифровизацию. Когда костанайские сельхозпроизводители не получили приличные субсидии только потому, что не смогли вовремя подать заявку из-за недоступности сайта, они, естественно, прокляли всю эту цифровизацию. А по-другому подать заявку было нельзя - как же, мы продвинутые, все в цифре.

Если так пойдет и дальше, то вместо министерства по цифровизации придется организовать министерство по недоеданию.

Да и Дарига Назарбаева еще в апреле высказывалась о неэффективности госпрограммы «Цифровой Казахстан». Но миллиарды, ухлопанные на эту программу, не вернешь.

Ну а по поводу чиновников президент попал в точку. Обман, искажение действительности и замалчивание фактов стало уже нормой. Неужели чиновники не понимают, что это позволяет выигрывать в сиюминутном малом, но приносит проигрыш в перспективно большом? Об общении с людьми и говорить не приходится. Замечено, что как самые легкомысленные глаза приобретают в очках ученость, так и чиновник, сев в крутящееся кресло, моментально преображается. Откуда только появляются угодничество, чванливость, лесть, тщеславие, напыщенное сознание своей исключительной роли. Они заводят себе роскошные кабинеты, престижные автомобили, охрану.

Кстати о охране. Когда Цезарю пытались приставить телохранителей, он заявил: «Лучше один раз умереть. чем постоянно ожидать смерти»

Но самый страшный бич нашего чиновничества - карьеризм. Карьерист - это человек, болеющий не о пользе дела, но о деле ради своей пользы и выгоды. Потребность пользоваться благами жизни и способности создавать их даны им в обратной пропорции.

В декабре 2019 года президент Токаев говорил: «Каждый казахстанец должен быть защищен от самодурства и некомпетентности со стороны чиновников». И подчеркнул, что таким - не место на госслужбе. Может, пора избавляться от таких чиновников, занимающих чужое место? А то у нас какой-то парадокс: чем больше власти, тем меньше ответственности.