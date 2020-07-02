Из продовольственных товаров за год в стране подешевели только сахар и некоторые овощи, передает Informburo.kz

Инфляция в Казахстане за шесть месяцев 2020 года составила 4,2%, сообщается на сайте Комитета по статистике МНЭ РК.

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 7,3%, непродовольственные товары – на 2,6%, платные услуги – на 1,4%.

Цены на продовольственные товары за год (в сравнении с июнем 2019 года) выросли на 11,1% (непродовольственные – на 5,4%). Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки.

Средние цены в группе крупяных изделий:

на гречневую крупу в июне 2020 года – 375 тенге за килограмм (в июне 2019 года – 242 тенге);

рис – 373 тенге (350 тенге);

овсяную крупу – 371 тенге (340 тенге);

пшено – 366 тенге (318 тенге).

на говядину (лопаточно-грудную часть) – 1900 тенге за килограмм (в июне 2019 года – 1636 тенге);

баранину с костями – 1910 тенге (1583 тенге);

конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге);

свинину лопаточную часть – 1553 тенге (1370 тенге);

колбасу полукопчёную –2250 тенге (2087 тенге);

окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге).

Средние цены в группе мясных продуктов:

Из молочных изделий творог и сметана за год подорожали примерно на 100 тенге, сыр – на 300 тенге, сливочное масло – почти на 400 тенге, молоко – на 20 тенге. По некоторым позициям в регионах отмечается двукратная разница в ценах: например, сливочное масло в Павлодаре в среднем стоит 2090 тенге, в Актау – 4201 тенге.

За год подешевели только сахар и некоторые свежие овощи. Средняя цена на сахар-песок в июне 2020 года составила 208 тенге за килограмм, а год назад – 240 тенге. Капуста подешевела на 26 тенге, лук – на 5 тенге, морковь – на 18 тенге. Яблоки подорожали за год на 167 тенге, бананы – на 51 тенге.