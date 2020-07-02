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Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За год продукты подорожали на 11,1%
Инфляция в Казахстане за шесть месяцев 2020 года составила 4,2%, сообщается на сайте Комитета по статистике МНЭ РК.
Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 7,3%, непродовольственные товары – на 2,6%, платные услуги – на 1,4%.
Цены на продовольственные товары за год (в сравнении с июнем 2019 года) выросли на 11,1% (непродовольственные – на 5,4%). Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки.
Средние цены в группе крупяных изделий:
- на гречневую крупу в июне 2020 года – 375 тенге за килограмм (в июне 2019 года – 242 тенге);
- рис – 373 тенге (350 тенге);
- овсяную крупу – 371 тенге (340 тенге);
- пшено – 366 тенге (318 тенге).
- на говядину (лопаточно-грудную часть) – 1900 тенге за килограмм (в июне 2019 года – 1636 тенге);
- баранину с костями – 1910 тенге (1583 тенге);
- конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге);
- свинину лопаточную часть – 1553 тенге (1370 тенге);
- колбасу полукопчёную –2250 тенге (2087 тенге);
- окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге).
Из молочных изделий творог и сметана за год подорожали примерно на 100 тенге, сыр – на 300 тенге, сливочное масло – почти на 400 тенге, молоко – на 20 тенге. По некоторым позициям в регионах отмечается двукратная разница в ценах: например, сливочное масло в Павлодаре в среднем стоит 2090 тенге, в Актау – 4201 тенге.
За год подешевели только сахар и некоторые свежие овощи. Средняя цена на сахар-песок в июне 2020 года составила 208 тенге за килограмм, а год назад – 240 тенге. Капуста подешевела на 26 тенге, лук – на 5 тенге, морковь – на 18 тенге. Яблоки подорожали за год на 167 тенге, бананы – на 51 тенге.
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