«Барселона» не сумела догнать «Реал»

Чемпион испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» в рамках 33-го тура Примеры не сумела обойти мадридский «Атлетико». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Таким образом «Барселона», которая до встречи занимала второе место в турнирной таблице, все еще отстает от ее лидера – «Реала». Эксперты отмечают, что каталонцы еще до приостановки Ла Лиги демонстрировали спорные результаты. Но возобновление сезона и возвращение большого футбола в Испанию не привело к улучшению их позиций.

Следующий тур «Барселона» встретит на гостевом поле «Вильярреала». В свою очередь, их соперники из «Атлетико» примут на своем стадионе «Мальорку». Изучить мнения экспертов относительно шансов обоих клубов можно уже сегодня на тематических ресурсах. Кроме того, поклонники испанского футбола имеют шанс заключить пари на своих фаворитов на выгодных условиях, получив промокод на Sectorbet.

Отметим, что, комментируя результат встречи, главный тренер «Атлетико» заявил, что уважает «Барселону» за высокое качество игры. Он также добавил, что команда старалась до конца, чтобы выполнить поставленную перед собой цель. Результатом тренер доволен, так как «Атлетико» показал себя действительно конкурентоспособным.

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