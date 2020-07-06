Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно - исследование

Ежегодно порядка 1200 девочек до 18 лет выходят замуж в Казахстане. Обычно им приходится бросать школу, заявила национальный координатор проектов по вопросам гендерного равенства и народонаселения ЮНФПА в Казахстане Газиза Молдакулова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал глобальный доклад "Народонаселение мира в 2020 году". В нем говорится, что каждый год миллионы девочек во всем мире подвергаются практикам, наносящим им физический и эмоциональный вред.

Детский брак и желание рожать только сыновей - одна из 19 вредных практик, обсуждаемых в докладе. Сообщается, что во всем мире 33 тысячи девочек в возрасте до 18 лет принуждаются к замужеству, обычно пару им составляют мужчины намного более старшего возраста.

"Проблема детских браков не обходит стороной и Казахстан, хотя их число в стране в общем снижается. За последние 5 лет в стране в среднем ежегодно вступали в брак около 1200 девочек, не достигших совершеннолетия. Когда несовершеннолетняя девочка выходит замуж, подрывается все ее будущее: обычно ей приходится бросить школу, из-за чего в будущем, скорее всего, ее не примут на хорошо оплачиваемую работу. Как правило, девочка оказывается в экономической зависимости от супруга, что делает ее уязвимой к насилию. Более того, у замужней девочки часто сразу наступает беременность, что может привести к осложнениям, потому что ее организм еще не готов к деторождению", - указала Газиза Молдакулова.

Авторы доклада сообщили, что в этом вопросе был достигнут определенный прогресс. Однако пандемия COVID-19 угрожает обратить эти результаты вспять. Недавний анализ показал, что, если необходимые услуги и программы останутся недоступными в течение шести месяцев, еще 13 миллионов девочек вступят в брак в период до 2030 года.

"Пандемия подвергает риску еще больше девушек и угрожает подорвать достигнутый прогресс. Мы должны удвоить наши усилия для обеспечения того, чтобы девушки во всем мире могли в полной мере пользоваться своими правами, делать выбор в отношении своей жизни и своего тела", - сказала представитель ЮНФПА в Казахстане Джулия Валезе.