231 выпускник не пришёл на ЕНТ в Костанае

Из 1 867 абитуриентов тестирование прошли только 1 605 выпускников школ областного центра. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе КГУ им. Байтурсынова. Причем ни один абитуриент не был удалён с экзамена из-за повышенной температуры.

Фото пресс-службы КГУ

- Продолжается работа по изучению записей хода проведения ЕНТ, - рассказал заведующий пресс-службой КГУ Абылай-хан КАКЕНОВ. - В случае выявления фактов использования шпаргалок и сотовых телефонов результаты ЕНТ будут аннулированы. Проверка по линии МОН завершится в августе.

31 выпускник не был допущен к экзамену из-за использования запрещённых предметов. Еще 231 на экзамен не явился - это 12% от общего количества участников. По итогам работы комиссия МОН РК претензий к организации экзамена не высказала.

Единое национальное тестирование стартовало в Костанае 27 июня. В этом году организаторы приняли дополнительные меры безопасности - прежде чем попасть на экзамен, выпускникипроходили 5 этапов санитарной обработки.