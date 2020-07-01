Тепло возвращается в Костанай - прогноз погоды на 3 дня

В четверг, 2 июля, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами дождь и грозу, ночью и утром туман. Ветер северный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +15 градусов, днём +18...+23, на юге +26 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае 2 июля переменная облачность без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Ночью 8-10, днём 20-22 градуса.

В пятницу, 3 июля, по области осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +5...+10, на юге +13 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов. В Костанае тоже без осадков, ночью +8...+10, днём +23...+25.

- В субботу, 4 июля, по Костанайской области без осадков, ночью +8...+13, на юге +16 градусов, днём +23...+28, днём +31, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В Костанае в субботу без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днём +24...+26 градусов.